厳しい状態で保護された兄妹の子猫たち。懸命なケアで元気を取り戻していく姿が、温かな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「このままグングン大きくなぁ～れ」「これからは楽しい事がたくさん待ってるからね」「必死に吸い付く姿に涙が出ました」といったコメントが集まっています。 【動画：茂みの中で必死に鳴いていた『危険な状態の赤ちゃん猫』を保護…成長していく様子に感動】 茂みの中で