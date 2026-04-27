同居猫が寝ている横を素通りして向かった先とは…？まるで猫をさぼっているかのような人間味のあるほほえましい光景は20万9千回を超えて表示され、1万8千件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『見守りカメラ』を見ていたら、『愛猫』が…完全に『猫をサボっている瞬間』】 さぼり現場をカメラが激写 X（旧Twitter）アカウント『@scioltotto』に投稿されたのは、見守りカメラがとらえた“枕を正しく使う猫の