廃店舗に閉じ込められた「店猫」を救出 画像はイメージです ネズミ退治などのため「店猫」として働いていた2匹のトラ猫。しかしその食品雑貨店が閉店し、猫は店内に置き去りにされてしまったたため、動物保護団体が保護することになりました。 2026年3月10日にFacebook上に、ニューヨークで活動する保護団体「North Shore Animal League America」が投稿した記事によると、Frye（3歳）とBerg（