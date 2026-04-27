世帯年収1000万円と聞けば、さぞかし余裕のある生活を送っているのだろうと思う人も多いかもしれない。しかし、ふたを開けてみると現実はかなりシビアなようだ。北海道の50代女性（サービス・販売・外食／世帯年収1100万円）は、夫の年収が940万円、自身の年収が150万円という世帯だが、日々の暮らしぶりについて「決して裕福とは言えません」と語る。（文：篠原みつき）「薬学部と私立大学に通っていた子供がいた時は、収入だけで