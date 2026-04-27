時代に合わせたルール改変も、社長の気分次第でなかったことになる会社もある。投稿を寄せた東京都の30代女性（事務・管理／年収450万円）は、以前勤めていた「オーナー企業」でのウンザリする経験を振り返る。社長は「普段から割と横柄」で、その基本路線が「（社員には）金払ってるから何言ってもいい」というスタンスだったそう。（文：篠原みつき）女性社員のお茶出し撤廃後も「コーヒー強要」女性が「社長にムカついた」出来