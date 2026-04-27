世帯年収1000万円と聞くと、贅沢で華やかな生活を想像する人もいるかもしれない。だが、実際の暮らしぶりは意外と地味で地に足がついている。投稿を寄せた福岡県の40代女性（事務・管理／世帯年収1000万円）は、夫と猫1匹と暮らしている。夫婦の収入内訳は「夫600万、自分430万」と共働きで大台に乗せているが、日々の金銭感覚は極めて堅実なようだ。（文：篠原みつき）食費は「自炊で月3万程度、外食で月4万程度」「週に一回スー