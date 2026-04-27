夫婦共働きで世帯年収が2000万円を超えると、一体どんな生活を送っているのだろうか。さぞかし豪勢な暮らしぶりを想像してしまうが、意外に堅実なケースもあるようだ。東京都に住む40代前半の男性（営業職）が、投稿で明かしたところによれば、自身の年収が1100万円、妻が1200万円で、世帯年収はなんと2300万円に達する。現在は幼稚園児の子どもと3人暮らし。都内にある築35年ほどの3LDKマンションに住んでいるが、社宅補助がある