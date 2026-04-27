社長という生き物は、時に社員の想像を絶する斜め上の行動に出ることがある。投稿を寄せた東京都の40代男性は、「おい社長！と会長！」と、会社の2トップに物申した。「会社が倒産間近まで追い詰められた状態の中、会社のお金でキャバクラの女の子3人連れて海外旅行行ってんじゃねーぞ！」「社内がとんでもない雰囲気になってたんだからな！」火の車であるはずの会社資金で、キャバクラの女性を3人も連れて海外旅行。あまりのバカ