バスケットボール中継ではボールがネットを通過する「スウィッシュ」という音やシューズが床をこする音、ボールがリムに当たる音、観客席のどよめきなどのさまざまな音が試合の臨場感を作り出しています。アメリカの放送局・NBCが放送するテレビスポーツ番組「NBA on NBC」でシニア・オーディオエンジニアを務めるベン・マイチャクザク氏が、NBA中継のためにコート上へどのようにマイクを仕込み、放送用にミックスしているのかをYo