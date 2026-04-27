今春スタートした読売テレビ「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）で、２人の気象予報士が存在感を示している。蓬莱大介さん（４４）は「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）から“移籍”して木、金曜を担当。日本テレビ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜木曜・後１１時、金曜・後１１時５９分）でおなじみだった市村紗弥香さん（２９）も、月〜水曜担当で故郷・大阪の朝を彩っている。パワフルに