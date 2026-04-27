カンテレの橋本和花子アナウンサーが、２６日のオリックス―日本ハム戦（京セラＤ）の「ＪＳＰＯＲＴＳ」で３度目の実況を務めた。入社５年目で初挑戦した昨年は２試合ともにオリックスが敗れ、待望の初勝利。「勝った試合で話せたのは本当に大きかったですし、うれしかったです」と笑みを浮かべた。昨年８月以来の実況。両チームの情報を整理し、パソコンの画面に話す練習を重ねて臨んだ。力になったというのがＳＮＳの声。