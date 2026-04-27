◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）第６１回フローラＳ・Ｇ２は東京競馬場で行われ、１番人気のラフターラインズ（レーン）が重賞初制覇。２着のエンネまでがオークス（５月２４日、東京）への優先出走権を獲得した。レーン「しまいの脚も良くて、とてもいい勝ち方」ほれぼれとする切れ味だった。ラフターラインズは直線で鞍上のアクションに応えて加速して、残り２００メートル付