◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）第１７３回天皇賞・春・Ｇ１は５月３日、京都競馬場の芝３２００メートルで行われる。馬トクサイト連動の本紙展望は、大阪杯で復活を果たした昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを中心にした一戦とみる。「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券作戦の参考にしてください。◇ホーエリートステイヤーズＳを牝馬として３９