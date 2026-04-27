◆第２２回亀岡市ラグビー祭同大４０―４０立命大（２６日・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ）同大が執念を見せた。前半２６―１４とリード。後半、立命大の４連続トライなどで２６―４０とされたが、３９分に７点差とすると、４０分に怒とうの連続攻撃。ＳＨ石黒春輝（３年）＝茗渓学園＝がトライを決め、ゴールも成功した。４０―４０のドロー。Ｕ２３日本代表遠征を終えたばかりで途中出場のフッカー荒川駿主将（４年）