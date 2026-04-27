◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの２回２死走者なしで迎えた２打席目は、快音を響かせて一二塁間を破るクリーンヒットを放った。外角低めのスイーパーをしぶとく、鈴木誠也が待つ右前に運んだ。今永とは通算１０打数１安打、３三振（