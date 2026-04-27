気象庁によりますと午前5時23分ごろの地震により長周期地震動・階級1が観測されました。長周期地震動・階級1を観測した地域は石狩北部、石狩南部、上川南部、北見地方、胆振中東部、日高中部、日高東部、十勝中部となっています。＊＊＊以下 観測点単位＊＊＊長周期地震動・階級1を観測した場所は帯広市東4条、北見市公園町、苫小牧市末広町、千歳市北栄、新千歳空港、富良野市若松町、石狩市花川、白老町竹浦、厚真町鹿沼、浦河町