◇プロ野球セ・リーグ 阪神1-0広島(26日、甲子園球場)投手陣の奮闘で佐藤輝明選手のソロによる1点を守り抜き、勝利した阪神。試合後、藤川球児監督が戦いを振り返りました。7回を投げ無失点の好投で勝利に貢献した大竹耕太郎投手について藤川監督は「ボールの走りも非常に良くなってきましたし、彼の季節になってきたんじゃないでしょうかね」とたたえました。また監督就任から167試合目で通算100勝を挙げ、セ・リーグ史上最速タイ