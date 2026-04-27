郄橋が投打で3連勝に貢献した(C)産経新聞社今季のペナントレースで開幕から苦しい戦いが続いていた中日が、4月26日のヤクルト戦に3-0で勝利し、今季初の3連勝を飾った。スタートダッシュで勢いに乗り首位に立つヤクルトを相手に、バンテリンドームで見事に3タテ。6連敗から3連勝を記録し、巻き返しへの期待が膨らむ本拠地での白星となった。【動画】郄橋宏斗が“投打”で活躍！先制タイムリーと勝負所でゲッツーを奪