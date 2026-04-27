◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）佐々木、平山ら若手を中心とした「足」がキラリと光った。今季走塁面で掲げる「どんどん積極的に行こう」というテーマを遂行。阿部監督は「亀井（外野守備兼走塁）コーチがミーティングとかで徹底していることが今できているのでね。失敗を恐れないで、続けていってほしい」と評価し、背中を押した。２回２死二塁で小浜の一、二塁間へのゴロを相手がダイビングキャッ