福島競馬では永島まなみ、小林美駒、古川奈穂ら女性騎手が躍動。日曜はそれぞれが1勝を挙げるなど、存在感を示した。また、26日で第1回福島開催が終了し、小林美駒騎手がリーディングを獲得。藤田菜七子、永島まなみに続き、女性騎手として3人目の快挙となった。●今村聖奈 今週の騎乗馬・4月25日（土）福島2Rエンチャンテッド（15着／15番人気）3Rイバラヒメ（9着／14番人気）6Rガビーズメロディ（8着／11番人気）・4月26