4月26日に行われたWIN5は956票的中で、54万1700円の払戻しとなった。京都競馬場で行われたマイラーズカップは、武豊騎乗のアドマイヤズームが快勝。2歳マイル王者が復活の勝利を飾った。【マイラーズC】アドマイヤズームが復活V！武豊の手綱で鮮やか抜け出し956票的中1レース目京都10Rセンテニアルイガッチ単勝5番人気2レース目東京10RオアシスSドンインザムード単勝2番人気3レース目福島11Rモルガナイトサウンドモリアー