メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年04月27日午前05時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。 内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5強を観測したのは北海道です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．１と推定されます。 提供：ウェザーニューズ