今日27日(月)の朝は低気圧の影響で近畿から関東を中心に広く雨が降っています。東海では激しい雨を観測。関東も朝がピークで、通勤・通学の時間帯は横殴りの雨や雷雨に注意が必要です。各地で雨雲発達三重県では激しい雨今日27日(月)は、前線上に発生する低気圧の影響で、関東から近畿を中心に広い範囲で雨が降っています。特に東海や近畿を中心に発達した雨雲がかかっています。未明には、三重県御浜町で42.5ミリと激しい雨を観