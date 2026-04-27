チョルノービリ原発事故から40年で開かれた犠牲者の追悼式典＝26日、チョルノービリ（AP＝共同）【チョルノービリ共同】ウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発の事故から40年となった26日、原発敷地内で犠牲者の追悼式典と復興に向けた国際会議が開かれた。ゼレンスキー大統領はロシアが侵攻開始直後に原発を一時占拠し、昨年2月に無人機で攻撃したとして「完全に無責任だ」と非難し、対ロ制裁強化を求めた。