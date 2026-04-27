午前5時24分ころ北海道・十勝地方で地震があり、浦幌町で震度5強が観測されました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はないということです。気象庁によりますと、午前5時24分ごろ、発生した地震の震源地は十勝地方南部、震源の深さはおよそ80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6．1と推定され、震度5強が、北海道浦幌町、震度5弱が、新冠町、震度4が千歳市、当別町などとなっています。この他、震度3を、岩手県