残クレは「必ず返却」じゃない？知っておきたい基本知識と賢い出口戦略今や多くの人がクルマの購入時に利用している「残価設定型クレジット（通称：残クレ）」。一定期間後にディーラーに返却できる仕組みとなっているため、必ずディーラーに返却しなければいけないと考える人も多いのではないでしょうか。【画像】リセールバリュー良いクルマはコレ！ 人気ミニバンを画像で見る！（28枚）本記事では、残クレの返却に関する