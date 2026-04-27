アストロズの今井達也＝15日、ヒューストン（AP＝共同）米大リーグ、アストロズで右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）に入っている今井達也が、28日（日本時間29日）に傘下マイナーの2Aで初のリハビリ登板に臨む見込みだと26日、AP通信が伝えた。4〜5回を投げる予定。26日には本拠地のブルペンで投球練習を行った。プロ野球西武から今季メジャーに移籍した今井は、3試合目の先発登板だった10日のマリナーズ戦で5四死球を与える