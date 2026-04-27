取材に応じるアマゾンの「プライム・ビデオ」ジャパンコンテンツ事業本部の石橋陽輔本部長＝16日、東京都目黒区アマゾンの動画配信サービス「プライム・ビデオ」は、今季から米プロバスケットボールNBAの動画配信を日本で開始した。同社によれば、昨年12月14日（米13日）配信のサンアントニオ・スパーズとオクラホマシティー・サンダーの一戦は、2019〜20年以降のレギュラーシーズンの試合で、日本における最高の視聴者数を記録