◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）執念が技ありの一打を生んだ。一塁上の岸田は、三塁側のベンチに向かって右手人さし指を突き上げた。「追い込まれていたんですけど何とか食らいついて、いい結果になって良かった」。１―０の４回１死二塁で、カウント２―２から低めに沈む１２９キロシンカーを左手一本で拾い上げた。左前適時打で得点圏は１２打数５安打、打率４割１分７厘、７打点。勝負強い新主将が