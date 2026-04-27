27日午前5時24分頃、十勝地方南部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、北海道で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要27日午前5時24分頃、北海道で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は十勝地方南部(北緯42.6度、東経143.1度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測され