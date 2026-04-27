生田絵梨花が、4月27日放送のNHK連続テレビ小説『風、薫る』第21話にて初出演を飾る。 参考：生田絵梨花、地上波連ドラ初主演で得た気づき「いままで知らなかった自分に出会えている」 生田が朝ドラに出演するのは今回が初めて。主人公の一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が通う梅岡看護婦養成所の同窓生の一人で、医者の家系で育った生真面目な優等生・玉田多江を演じる。 乃木坂46卒業から今年で5年。ミュ&