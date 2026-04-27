開催：2026.4.27 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 4 - 2 [ガーディアンズ] MLBの試合が27日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回裏、3番 ウラジ