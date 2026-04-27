開催：2026.4.27 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 5 [Rソックス] MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 5回表、9番 アンドルー・モナステリオ 6球目を打ってセンタ