開催：2026.4.27 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 2 [ツインズ] MLBの試合が27日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。 3回裏、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで