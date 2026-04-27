開催：2026.4.27 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 6 - 2 [フィリーズ] MLBの試合が27日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 1回裏、3番 マット・オルソン 5球目を打ってライトスタンドへのスリー