開催：2026.4.27 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 3 - 8 [タイガース] MLBの試合が27日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。 レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。 1回表、6番 ケリー・カーペンター 2球