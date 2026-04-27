開催：2026.4.27 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 1 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。 4回表、4番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点