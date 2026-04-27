◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）ドラフト5位の巨人・小浜がプロ初の決勝打を放った。2試合連続の先発起用に応え、2回2死二塁から同世代の井上を援護する先制の二塁内野安打。「振り切った分、いいところに飛んでくれた」。阿部監督の助言で左足を上げるフォームに変更後は好調。7回は左前打、8回には押し出し四球を選んで貢献した。