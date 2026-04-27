2軍調整中の巨人・戸郷が、28日からの9連戦中に今季初先発する見込みとなった。ファーム・リーグの中日戦で7回無失点に抑え、阿部監督が「たぶん9連戦のどこかに入れると思います」と明言した。オープン戦で結果を出せず開幕1軍を外れ、2軍では4試合で2勝1敗、防御率5.04。杉内投手チーフコーチは「戸郷と（右肩コンディション不良で調整中の山崎）伊織はうちのエース。いいピッチングを期待しています」と心待ちにした。