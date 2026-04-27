◇セ・リーグDeNA1―4巨人（2026年4月26日横浜）DeNA先発の石田裕が6回7安打2失点と粘ったが、3カード連続勝ち越しはならなかった。巨人戦9度目の登板で初勝利こそ逃したが「ヒットは打たれながらも少ない失点で粘りの投球はできた」と胸を張った。牧、筒香ら主力を欠く打線は散発3安打と沈黙。再び借金生活となり、相川監督は「また次回対戦があると思うので、反省して次につなげるっていうことをしないと」と厳しい