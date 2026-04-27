◇パ・リーグ楽天0―3西武（2026年4月26日楽天モバイル）楽天は延長戦の末、今季4度目の零敗で勝率は5割に戻った。5日の対戦で8回1失点に抑えられた平良をまたも攻略できず。6回まで二塁を踏めず、7回無死一、二塁の好機も後続が倒れて無得点に終わった。三木監督は「いい投手なので、いい投球をされるとなかなか難しい」と脱帽。2番で出場し、平良の前に3打数無安打だった辰己は「全部の球が一級品。次回以降、対戦を重