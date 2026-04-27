◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）マウンドで、巨人・井上は何度もつぶやいた。「まだ勝ってる。まだ勝ってる」。1点差とされた6回、その言葉が自身を冷静にさせた。ピンチをしのぎ、24年からDeNA6連勝のキラーぶりを発揮した。「その回（6回）は粘り強く投げようと思った。冷静に落ち着いて低めに投げ切ることができた」悪夢を振り払った。19日のヤクルト戦の4回に味方の失策をきっかけにピンチが広がり