■バトンズ 2,602円(+500円、+23.8％) ストップ高 バトンズ [東証Ｇ]がストップ高。21日に東証グロース市場に新規上場し、上場2日目に公開価格（660円）の2.5倍にあたる1674円で初値形成した直近IPO銘柄。直近IPO銘柄ならではの値動きの軽さに加えて、24日は買い手向けの新機能「ディープマッチング」（β版）の提供を開始したと発表しており、これを好感した買いも入ったもよう。同機能は、ビッグデӦ