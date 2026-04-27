■キユソ流通 2,824円(+103円、+3.8％) キユーソー流通システム [東証Ｓ]が3日ぶり大幅反発。23日取引終了後、インドの低温物流会社ＣｏｌｄｒｕｓｈＬｏｇｉｓｔｉｃｓを子会社化すると発表した。成長著しいインド市場で、物流拠点と輸送ネットワークを生かした高品位な低温物流サービスの提供を目指す。これが手掛かりとなったようだ。 ■日本高純度 5,110円(+180円、+3.7％)