ロッテは初回1死から西川の右越えソロで先制も、2回のソフトバンク攻撃中に雨が激しくなり、20分の中断後、ノーゲームに。今季2号が“幻”となった西川は「仕方ないです。昨日ちょっと反省点があったので。それが今日1打席目からホームランという形で打てたのは良かった。記録には残らないですけど、ルールなので受け止めて、またやっていきたい」と前向きだった。