◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）巨人・吉川が昨年10月の両股関節手術から復帰した。昇格して4―1の8回2死満塁で代打で登場。二ゴロに倒れた後、二塁守備に就いて打球を2度処理した。内野陣は若手が多く「話す機会がなかった子が多かったので、しっかりコミュニケーションを取って。チームに貢献できるようにやりたい」と意欲的。2軍では三塁準備も、阿部監督は二塁起用の基本方針を示した。