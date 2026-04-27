◇パ・リーグ西武3―0楽天（2026年4月26日楽天モバイル）西武は26日、延長10回の末に楽天を3―0で下し、3カード連続の勝ち越しを決めた。10回の攻撃中にグラウンドにハトが出現して一時中断するハプニング。再開後に打線がつながり、新外国人のアレクサンダー・カナリオ外野手（25）が決勝の左前2点打を放った。勢いに乗るチームは勝率5割復帰に王手をかけた。西武に「幸運のハト」が舞い降りた。0―0の延長10回2死二