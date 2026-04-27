ロッテは26日、種市篤暉投手（27）が熊本市内の病院で「左アキレス腱断裂」と診断されたと発表した。全治期間などは明らかにしていないが、今季中の復帰についてサブロー監督は「普通に考えて難しいでしょうね。断裂なので」と見解を示した。同日、出場選手登録を抹消された。種市は25日の熊本でのソフトバンク戦の初回、一塁ベースカバーに向かおうとした際に倒れ込んだ。左脚を押さえて苦悶（くもん）の表情を浮かべ、担架で