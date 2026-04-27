◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2026年4月26日バンテリンD）ヤクルトは好機にあと一本が出ず、今季初の3連敗を喫した。4度、得点圏に走者を進めるも3度目の零敗。それでも池山監督は「決定打は出なかったけど、いい攻め方だった」と前を向いた。日曜日は今季5戦目で初黒星。阪神が勝利し4月13日以来の首位陥落となったが「まだまだゴールは先」と意に介さなかった。28日からは、本拠・神宮に阪神を迎え9連戦がスター