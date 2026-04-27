西武は26日、育成選手の佐藤爽投手（23）と支配下選手契約を結ぶことを決定したと発表した。星槎道都大から24年育成ドラフト4位で入団。2年目の今季は2軍戦で5試合に登板して3勝0敗、防御率1.37と安定した成績を残していた。西口監督は「下でゲームをつくれている。やってくれると思うので楽しみにしています」と期待を込めた。